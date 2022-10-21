Устроила истерику с 4 утра: раскрыты подробности скандальной отставки Трасс

Устроила истерику с 4 утра: раскрыты подробности скандальной отставки Трасс
Лиз Трасс. Фото: after 44 days in office Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Британка установила антирекорд

Вчера, 20 октября, британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост. Учитывая, что почетное кресло британка занимала всего 44 дня (это антирекорд), ее отставка вышла весьма резонансной. Более того, после вскрылись любопытные подробности этого важного для Соединенного королевства события.

Оказалось, выдержка подвела госпожу Трасс. По словам близких к политику источников, она начала истерику с 4 утра. Премьер-министр с раннего утра рассылала своим знакомым взволнованные сообщения и явно пребывала в крайне подавленном состоянии.

Источники сообщают, что стремительное развитие событий выбило Трасс из колеи – она была по-настоящему напугана происходящим. Политик до последнего рассчитывала удержаться на высоком посту, однако в конце концов поняла, что это ей не удастся.

Более того, многие депутаты открыто выражали свое недовольство действиями Трасс и даже позволяли себе кричать на нее в вестибюлях палаты общин. Беспрецедентное давление подорвало уверенность британки в собственных силах, и она решила отступиться от амбициозных планов управлять британским правительством.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
новости партнеров

Израиль позволил себе жесткое заявление в адрес Москвы

Политика Тель-Авива вызывает вопросы

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей