Британка установила антирекорд

Вчера, 20 октября, британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост. Учитывая, что почетное кресло британка занимала всего 44 дня (это антирекорд), ее отставка вышла весьма резонансной. Более того, после вскрылись любопытные подробности этого важного для Соединенного королевства события.



Оказалось, выдержка подвела госпожу Трасс. По словам близких к политику источников, она начала истерику с 4 утра. Премьер-министр с раннего утра рассылала своим знакомым взволнованные сообщения и явно пребывала в крайне подавленном состоянии.

Источники сообщают, что стремительное развитие событий выбило Трасс из колеи – она была по-настоящему напугана происходящим. Политик до последнего рассчитывала удержаться на высоком посту, однако в конце концов поняла, что это ей не удастся.

Более того, многие депутаты открыто выражали свое недовольство действиями Трасс и даже позволяли себе кричать на нее в вестибюлях палаты общин. Беспрецедентное давление подорвало уверенность британки в собственных силах, и она решила отступиться от амбициозных планов управлять британским правительством.