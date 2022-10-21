По крайней мере, рычаги для этого имеются

Москва проявляет недовольство секретариатом Организации Объединенных Наций – как и из-за "зерновой сделки", так и из-за откровенно ангажированного отчета МАГАТЭ по ситуации с АЭС в Запорожской области. Ныне ООН использует исключительно радикальные украинские и откровенно безумные нарративы о российских вооруженных силах.

Непонятно, смеяться или биться головой об стену: спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен утверждает, что РФ в качестве военной стратегии кормит своих солдат виагрой – чтобы те, мол, насиловали местное население.

Экс-зампостпреда России в ООН, сенатор Константин Долгов указал, что ООН себя серьезно дискредитирует. За последний год тенденция усилилась. Можно попытаться выдать желаемое за действительное, как Запад любит делать, но до подобного до сих пор ни один представитель западной страны не опускался.

На такие заявления, считает Долгов, у РФ есть способы среагировать. Россия вправе не только потребовать отставки Паттен, но и добиться того же в отношении остальных чиновников в ООН. Проблема в том, что в секретарите Организации Объединенных Наций подобных фигур – великое множество, учитывая, что Запад до последнего поддерживает Украину.