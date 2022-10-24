Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
После скандального ухода с поста руководителя британского правительства известной русофобки Лиз Трасс в информационном пространстве начали активно обсуждать, кто же займет почетное кресло. Многие считали, что на пост премьера вернется Борис Джонсон.
Однако политик выступил с неожиданным заявлением и объявил, что не станет участвовать в гонке за место премьер-министра Британского королевства, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".
Джонсон не стал подробно объяснять, что повлияло на его решение. Политик лишь объявил, что с его точки зрения "это просто будет неправильно", сообщает "МИР24".
К слову, как передает "Пятый канал", по последним данным, в гонке за пост премьера лидирует бывший руководитель британского Минфина Риши Сунак.
Запад теперь лишен чувства безопасности