Многие пророчили высокую должность именно ему

После скандального ухода с поста руководителя британского правительства известной русофобки Лиз Трасс в информационном пространстве начали активно обсуждать, кто же займет почетное кресло. Многие считали, что на пост премьера вернется Борис Джонсон.



Однако политик выступил с неожиданным заявлением и объявил, что не станет участвовать в гонке за место премьер-министра Британского королевства, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Джонсон не стал подробно объяснять, что повлияло на его решение. Политик лишь объявил, что с его точки зрения "это просто будет неправильно", сообщает "МИР24".

К слову, как передает "Пятый канал", по последним данным, в гонке за пост премьера лидирует бывший руководитель британского Минфина Риши Сунак.