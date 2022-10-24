Джонсон выступил с неожиданным заявлением по гонке за пост премьера Британии

Многие пророчили высокую должность именно ему

После скандального ухода с поста руководителя британского правительства известной русофобки Лиз Трасс в информационном пространстве начали активно обсуждать, кто же займет почетное кресло. Многие считали, что на пост премьера вернется Борис Джонсон.

Однако политик выступил с неожиданным заявлением и объявил, что не станет участвовать в гонке за место премьер-министра Британского королевства, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Джонсон не стал подробно объяснять, что повлияло на его решение. Политик лишь объявил, что с его точки зрения "это просто будет неправильно", сообщает "МИР24".

К слову, как передает "Пятый канал", по последним данным, в гонке за пост премьера лидирует бывший руководитель британского Минфина Риши Сунак.

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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