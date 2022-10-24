Слухи о таком решении ходили после свершившегося теракта

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об отставке замминистра транспорта Александра Суханова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Слухи о грядущем увольнении Суханова с поста ходили еще с 8 октября, когда был совершен теракт на Крымском мосту. Как пишет РБК, чиновник отвечал за вопросы транспортной безопасности, в том числе и Крымского моста, а также курировал работу ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса". Уволиться он планировал самостоятельно, без требования "сверху".

Суханов стал замминистра транспорта два года назад, до этого он семь лет проработал на посту заместителем руководителя Росавиации.