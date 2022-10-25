Путин отказался ехать на саммит G20

Путин отказался ехать на саммит G20
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вместо президента мероприятие посетит другой представитель России

Визит Владимира Путина на саммит G20 в ноябре на Бали, вероятно, не состоится. Пока решение официально не принято, однако источники в администрации президента рассказали Baza, что президент откажется от этой затеи. 

Как рассказали осведомители, вместо Путина на мероприятие отправится премьер-министр Михаил Мишустин. 

Ранее лидер, комментируя перспективу отправиться на саммит "Большой двадцатки", говорил, что окончательного решения на этот счет еще не принял. Приглашение ему отправлял лично глава Индонезии, несмотря на недовольство лидеров западных стран. 

Возможный визит Путина на Бали серьезно озадачил представителей администрации Байдена, которые были вынуждены разрабатывать собственный план перемещения американского президента во время саммита так, чтобы тот не оказался случайно в одном коридоре или на совместном фото с российским главой.

Как отмечает издание, пока окончательное решение по отказу Путина посетить саммит G20 не принято, однако с большой долей вероятности в Индонезию отправится Михаил Мишустин. 

Источник: Baza • Требует проверки
новости партнеров
По теме

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей