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Визит Владимира Путина на саммит G20 в ноябре на Бали, вероятно, не состоится. Пока решение официально не принято, однако источники в администрации президента рассказали Baza, что президент откажется от этой затеи.
Как рассказали осведомители, вместо Путина на мероприятие отправится премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее лидер, комментируя перспективу отправиться на саммит "Большой двадцатки", говорил, что окончательного решения на этот счет еще не принял. Приглашение ему отправлял лично глава Индонезии, несмотря на недовольство лидеров западных стран.
Возможный визит Путина на Бали серьезно озадачил представителей администрации Байдена, которые были вынуждены разрабатывать собственный план перемещения американского президента во время саммита так, чтобы тот не оказался случайно в одном коридоре или на совместном фото с российским главой.
Как отмечает издание, пока окончательное решение по отказу Путина посетить саммит G20 не принято, однако с большой долей вероятности в Индонезию отправится Михаил Мишустин.
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