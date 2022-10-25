Раскрыт предательский план Китая в отношении России

Раскрыт предательский план Китая в отношении России
Фото: Li Tao/XinHua/www.globallookpress.com
Си сказал одну фразу, которая прояснила его позицию

Китайский лидер Си Цзиньпин во время недавнего съезда Компартии сделал заявление о становлении биполярного мира. Этот факт может говорить о том, что Россия в отношениях с Китаем не получит тот статус, на который расчитывает, считает обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин.

Аналитик отметил, что Пекин, вероятно, сделал выводы из некоторых проблем Москвы во время спецоперации, решив, что до полноценного третьего полюса российская сторона пока не дотягивает. Он напомнил, что в начале февраля, когда Си и Путин подписали совместную декларацию, говорилось о многополярном мире, но никак не о биполярном. 

"Похоже, последние восемь месяцев внесли в китайскую позицию значительные коррективы. И существует опасность, что в новых условиях Москва может стать младшим партнером Пекина, его сырьевым придатком", – заявил Юсин.

Китайцы собираются извлечь выгоду в отлучении России от европейского сырьевого рынка, став монопольным потребителем российских ресурсов. Отчасти своим положением Китай уже пользуется, диктуя свои цены на нефть и газ. 

Эксперт допускает, что Пекин может заняться и укреплением своих позиций в Центральной Азии в ущерб Москве. И на фоне постоянного затягивания конфликта на Украине республики бывшего СССР могут увидеть в Китае более надежного союзника, подытожил он. 

Источник: Коммерсантъ FM ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Сокрушительный удар: украинские боевики пошли в атаку на ЛНР

ВСУ не оставляют попытки прорваться за линию обороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей