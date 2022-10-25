Си сказал одну фразу, которая прояснила его позицию

Китайский лидер Си Цзиньпин во время недавнего съезда Компартии сделал заявление о становлении биполярного мира. Этот факт может говорить о том, что Россия в отношениях с Китаем не получит тот статус, на который расчитывает, считает обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин.

Аналитик отметил, что Пекин, вероятно, сделал выводы из некоторых проблем Москвы во время спецоперации, решив, что до полноценного третьего полюса российская сторона пока не дотягивает. Он напомнил, что в начале февраля, когда Си и Путин подписали совместную декларацию, говорилось о многополярном мире, но никак не о биполярном.

"Похоже, последние восемь месяцев внесли в китайскую позицию значительные коррективы. И существует опасность, что в новых условиях Москва может стать младшим партнером Пекина, его сырьевым придатком", – заявил Юсин.

Китайцы собираются извлечь выгоду в отлучении России от европейского сырьевого рынка, став монопольным потребителем российских ресурсов. Отчасти своим положением Китай уже пользуется, диктуя свои цены на нефть и газ.

Эксперт допускает, что Пекин может заняться и укреплением своих позиций в Центральной Азии в ущерб Москве. И на фоне постоянного затягивания конфликта на Украине республики бывшего СССР могут увидеть в Китае более надежного союзника, подытожил он.