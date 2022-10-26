США явно готовятся к кровопролитному конфликту

Все мировое пространство с замиранием сердца наблюдает за разворачивающимися на международной арене событиями. Ни для кого не секрет, что именно США могут стать зачинщиками нового глобального конфликта. На тревожные признаки подготовки к Третьей мировой войне обратил внимание ливанский журналист.



По мнению обозревателя авторитетного восточного издания Al Mayadeen Ахмада Хадж Али, появление на территории румынского государства элитной американской дивизии десантников "Кричащие орлы" явно сигнализирует о том, что Третья мировая якобы уже началась.

Как известно, вооруженные до зубов американские "пернатые" засели в непосредственной близости от границы Незалежной. Али подчеркнул, что под видом боевых маневров американских вояк разместили прямо рядом с охваченной конфликтом Украиной. Более того, командир воздушно-десантной дивизии уже объявил, что готов войти на земли Незалежной при необходимости.

Опытный журналист убежден, что англосаксы планируют за счет нового конфликта ослабить Российскую Федерацию, а также Китайскую Народную Республику и Евросоюз, отмечает телеканал "360".