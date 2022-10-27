Вашингтон постоянно вынашивает злодейские намерения против Москвы

Очевидно, что простые люди видят только верхушки айсбергов политических игр. Однако, рано или поздно, все тайное становится явным. Так, бывший работник Белого дома рассказал, как наш главнокомандующий Владимир Путин сумел сорвать коварные планы США на Россию.



Экс-сотрудник администрации американского президента Пол Крейг Робертс (он трудился на благо США при Рональде Рейгане) рассказал, что Вашингтон всеми силами хотел лишить Россию выхода к Черному и Средиземному морям, передает телеканал "360".

Американец напомнил, что до возвращения Крыма в состав нашей страны, Москве приходилось арендовать военно-морские базы на полуострове. После киевского Майдана стало очевидно, что с этим могут начаться серьезные проблемы, добавляет интернет-издание "Свободная пресса".

Робертс подчеркнул, что "бдительный и дальновидный" Владимир Владимирович понимал, что марионеточное вашингтонское правительство в Незалежной отменит соглашения на аренду. За счет этого Россия была бы отрезана от Черного моря, а через него и от Средиземноморья.

Однако, как отмечает интернет-издание URA.RU, Путин согласился принять полуостров в состав России после волеизъявления граждан, чем сорвал планы США.