Политолог дал прогноз

Российский лидер Владимир Путин намерен завершить все мобилизационные мероприятия в Российской Федерации уже 28 октября. Такого мнения придерживается политолог Сергей Марков.

Эксперт выражает практически полную уверенность в своем прогнозе. Однако Марков не исключает, что глава РФ рано или поздно может объявить о второй волне – к примеру, в зимний сезон.

Впрочем, продолжил Марков, вторая волна – маловероятный сценарий.

Как отмечает издание, в середине октября глава государства заявлял, что мероприятия по призывной кампании запасников будут завершены в течение двухнедельного срока.