Путин готов объявить о завершении мобилизации - СМИ

Путин готов объявить о завершении мобилизации - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Политолог дал прогноз

Российский лидер Владимир Путин намерен завершить все мобилизационные мероприятия в Российской Федерации уже 28 октября. Такого мнения придерживается политолог Сергей Марков. 

Эксперт выражает практически полную уверенность в своем прогнозе. Однако Марков не исключает, что глава РФ рано или поздно может объявить о второй волне – к примеру, в зимний сезон.

Впрочем, продолжил Марков, вторая волна – маловероятный сценарий.

Как отмечает издание, в середине октября глава государства заявлял, что мероприятия по призывной кампании запасников будут завершены в течение двухнедельного срока.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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