Российский лидер Владимир Путин намерен завершить все мобилизационные мероприятия в Российской Федерации уже 28 октября. Такого мнения придерживается политолог Сергей Марков.
Эксперт выражает практически полную уверенность в своем прогнозе. Однако Марков не исключает, что глава РФ рано или поздно может объявить о второй волне – к примеру, в зимний сезон.
Впрочем, продолжил Марков, вторая волна – маловероятный сценарий.
Как отмечает издание, в середине октября глава государства заявлял, что мероприятия по призывной кампании запасников будут завершены в течение двухнедельного срока.