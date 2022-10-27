Кремль ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине

Кремль ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва столкнулась с беспрецедентными угрозами со стороны Запада

Пока у человечества существует ядерное оружие, сохраняется опасность его применения, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о ядерных угрозах, доносящихся от ряда официальных лиц некоторых стран.

"Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз примитивна. Я скажу, в чем она заключается: уже говорил, что это – диктат западных стран и их попытка надавить на всех участников международных отношений. Заканчивается это ничем. Вот они и ищут дополнительные аргументы в том, чтобы противостоять России", – заявил глава РФ.

Запад, добавил Путин, пускает в ход провокации с ядерным оружием для того, чтобы повлиять на нейтральные государства. А бывший премьер Великобритании Лиз Трасс прямо заявила о готовности королевства использовать боеголовки.

"И никто не отреагировал. А она ляпнула и ее не поправили. В Вашингтоне не сказали, что не имеют к этому публичного отношения. А что мы должны думать? Что это согласованная позиция, и что ее шантажируют", – объяснил Путин.

Глава РФ добавил, что у Кремля отсутствует необходимость ядерного удара по Украине – в этом нет ни политического, ни военного смысла. Тем, кто придерживается иной точки зрения, можно ознакомиться с военной доктриной Российской Федерации.

Президент страны добавил, что в последние годы коллективный Запад делал все для обострения ситуации в мире, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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