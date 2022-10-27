Вашингтон теперь ничего не стесняется

Соединенные Штаты воспринимают Россию в качестве "острой угрозы". Такое заявление сделал министр обороны Ллойд Остин, выступая на брифинге.

Глава Пентагона уточнил, что в недавно принятой стратегии национальной обороны Америки РФ описывается именно в этом ключе. Однако, считают в Белом доме, со стороны Москвы не исходит систематических угроз – куда большую опасность для Вашингтона представляет Пекин.

Однако, продолжил Остин, Россия "угрожает" американским интересам. На стратегическом уровне же Штатам предстоит противостояние с Китаем, которого Белый дом считает своим единственным соперником.

В стратегии, однако, утверждается, что Штаты готовы к дальнейшему поиску взаимодействия с остальными ядерными государствами для купирования вероятных рисков - Пентагон ищет способы продлить время неприменения, которое длится три четверти века после окончания Второй мировой.