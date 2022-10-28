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Министерство иностранных дел Польши собирается предъявить России претензии за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Ранее министерство опубликовало список требований к Германии, которые нынешние власти должны компенсировать польскому государству. В Варшаве заявили, что Берлин совершил акт агрессии в их отношении в 1939-1945 годах. Поляки хотят добиться реализации пунктов, перечисленных в подготовленном ими отчете:
1. Выплаты 1,31 млрд долларов.
2. Возмещения нанесенного вреда жертвам немецкой агрессии и оккупации.
3. Возврата похищенных Германией культурных ценностей и банковских активов.
4. Компенсации убытков, понесенных довоенной польской диаспорой в нацистской Германии.
5. Принятие Германией правовых мер по реабилитации Польши в исторической картине войны.
В польском МИД указали, что следом они собираются опубликовать аналогичный отчет с перечисленными требованиями о компенсации агрессии в годы Второй мировой войны, но уже по отношению к СССР, ответственность за которые будет возложена на Россию.
"Расчет потерь военного времени, нанесенных СССР, будет основан на исследовании, аналогичном тому, которое привело к составлению Доклада о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны",
– говорится в сообщении.
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