Польша потребовала от России репараций за нанесенный ущерб в годы войны

Польша потребовала от России репараций за нанесенный ущерб в годы войны
Фото: Monika Skolimowska/ www.globallookpress.com
Аналогичные претензии уже предъявили и Берлину

Министерство иностранных дел Польши собирается предъявить России претензии за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее министерство опубликовало список требований к Германии, которые нынешние власти должны компенсировать польскому государству. В Варшаве заявили, что Берлин совершил акт агрессии в их отношении в 1939-1945 годах. Поляки хотят добиться реализации пунктов, перечисленных в подготовленном ими отчете:

1. Выплаты 1,31 млрд долларов.

2. Возмещения нанесенного вреда жертвам немецкой агрессии и оккупации.

3. Возврата похищенных Германией культурных ценностей и банковских активов. 

4. Компенсации убытков, понесенных довоенной польской диаспорой в нацистской Германии.

5. Принятие Германией правовых мер по реабилитации Польши в исторической картине войны. 

В польском МИД указали, что следом они собираются опубликовать аналогичный отчет с перечисленными требованиями о компенсации агрессии в годы Второй мировой войны, но уже по отношению к СССР, ответственность за которые будет возложена на Россию. 

"Расчет потерь военного времени, нанесенных СССР, будет основан на исследовании, аналогичном тому, которое привело к составлению Доклада о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны",

– говорится в сообщении.

Источник: МИД Польши ✓ Надежный источник
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