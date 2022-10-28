В армию уже призвали 300 тысяч человек

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, что задание по частичной мобилизации в стране выполнено.

Глава оборонного ведомства уточнил, что в войска в рамках частично мобилизации призвали 1300 сотрудников из органов исполнительной власти. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

На начальном этапе, указал министр, имелись проблемы со снабжением мобилизованных. К настоящему времени они решены. После обучения в действующие войска РФ направили 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации.