Частичная мобилизация в России завершена - Шойгу

Частичная мобилизация в России завершена - Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
В армию уже призвали 300 тысяч человек

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, что задание по частичной мобилизации в стране выполнено. 

Глава оборонного ведомства уточнил, что в войска в рамках частично мобилизации призвали 1300 сотрудников из органов исполнительной власти. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

На начальном этапе, указал министр, имелись проблемы со снабжением мобилизованных. К настоящему времени они решены. После обучения в действующие войска РФ направили 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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