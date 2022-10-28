Не до сердца, так до головы, считает политолог

Политолог Николай Межевич решил детально разобрать объемную речь российского лидера Владимира Путина, прозвучавшую на Валдайском форуме. Многие считают, что посыл президента сводится к тому, что мир должен искать компромисс, а не доводить ситуацию до самого печального развития событий.

Путин, считает политолог, обращался, главным образом, к лидерам целого ряда стран, включая тех, у которых имеется с РФ граница. Ближнее Зарубежье, быть может, и не поощряет явно пророссийскую позицию, но и не преследует пока по всей строгости закона.

Запад же обязан прислушаться к аргументации Кремля – вне зависимости от того, как относятся к России. Хотя Белый дом и не предлагает выхода из сложившихся событий. Межевич, правда, полагает, что рано или поздно команда Байдена отреагирует определенным образом.

Пора задуматься и Европе, которую явно пытаются развалить – не просто задушить какие-то ростки потенциальной конкурентоспособности, которые американцы успешно уничтожили. Во второй половине XX cтолетия у Европы имелась возможность проводить независимую политику, однако все рано или поздно заканчивается.

А политолог Павел Данилин разобрал речь президента о международной финансовой системе – в ней Россия смогла добиться независимости, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".