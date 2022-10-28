Путин смог достучаться до Запада

Путин смог достучаться до Запада
Владимир Путин. Фото: Iranian Presidency/www.globallookpress.com
Не до сердца, так до головы, считает политолог

Политолог Николай Межевич решил детально разобрать объемную речь российского лидера Владимира Путина, прозвучавшую на Валдайском форуме. Многие считают, что посыл президента сводится к тому, что мир должен искать компромисс, а не доводить ситуацию до самого печального развития событий.

Путин, считает политолог, обращался, главным образом, к лидерам целого ряда стран, включая тех, у которых имеется с РФ граница. Ближнее Зарубежье, быть может, и не поощряет явно пророссийскую позицию, но и не преследует пока по всей строгости закона.

Запад же обязан прислушаться к аргументации Кремля – вне зависимости от того, как относятся к России. Хотя Белый дом и не предлагает выхода из сложившихся событий. Межевич, правда, полагает, что рано или поздно команда Байдена отреагирует определенным образом.

Пора задуматься и Европе, которую явно пытаются развалить – не просто задушить какие-то ростки потенциальной конкурентоспособности, которые американцы успешно уничтожили. Во второй половине XX cтолетия у Европы имелась возможность проводить независимую политику, однако все рано или поздно заканчивается.

А политолог Павел Данилин разобрал речь президента о международной финансовой системе – в ней Россия смогла добиться независимости, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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