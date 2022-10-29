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Выступление Владимира Путина на дискуссионной площадке "Валдай" стало самым громким событием минувшей недели. Слова президента внимательно изучали не только в России, но и за рубежом – и на некоторых европейцев они произвели ужасающее впечатление.
Обозреватель таблоида The Sun Энтони Блэр обратил внимание на ответ Владимира Путина, когда ему задали вопрос о нарастании ядерной риторики по всему миру. Четыре года назад во время "Валдая" глава России сказал, что "мы все попадем в рай". Ведущий поинтересовался, не торопимся ли мы сейчас?
"Российский президент молчит и смотрит в сторону на леденящую кровь 10-секундную паузу", – описывает происходящее после вопроса журналист.
Далее ведущий отметил, что такая задумчивость президента вызывает тревогу. Путин ответил, что сделал это специально, чтобы всех встревожить. Блэр написал, что после этого российский лидер посмеялся про себя, а собравшаяся публика якобы начала нервно хихикать. По словам журналиста, в этот момент президент напомнил ему зловещего кинозлодея.
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