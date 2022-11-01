Россия готовится нанести Польше жестокий удар

Россия готовится нанести Польше жестокий удар
Фото: unsplash.com
Москва может разорить Варшаву

Польский план по требованию от России репараций с юридической точки зрения не имеет смысла. Однако если Варшава пойдет на такой шаг, то у Москвы есть свой козырь в рукаве, отметил историк Михаил Мягков в беседе с РИА "Новости". 

Он напомнил, что со стороны Польши в 1920-40 годах в отношении СССР были совершены реальные преступления, ущерб от которых был достаточно серьезным, сообщает URA.RU. К примеру, во времена Гражданской войны польские войска зашли на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины – можно посчитать, сколько тогда было убито людей и разрушено строений. 

"Поляки их грабили, использовали местных крестьян как рабов. Устраивали концлагеря – только через концлагерь Береза-Картузская в Западной Белоруссии прошло более 10 тысяч человек, многие из них были замучены до смерти", – отметил Мягков.

Затем эксперт напомнил про годы польско-советской войны, когда погибло около 60 тыс пленных красноармейцев. Историк также подчеркнул, что более 600 тысяч солдат погибли во время освобождения Польши, а после восстанавливали пострадавшие во время войны здания, мосты и дороги. И, указал он, если Россия начнет вести подсчеты потерь, то объем репараций может многократно превысить тот, который в теории выставят поляки, сообщает Общественная служба новостей

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кремль назвал жесткое условие для переговоров с США

Без учета требований Москвы дороги дальше нет

Экономисты разнесли идею Дерипаски по спасению экономики России

Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей