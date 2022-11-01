Москва может разорить Варшаву

Польский план по требованию от России репараций с юридической точки зрения не имеет смысла. Однако если Варшава пойдет на такой шаг, то у Москвы есть свой козырь в рукаве, отметил историк Михаил Мягков в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что со стороны Польши в 1920-40 годах в отношении СССР были совершены реальные преступления, ущерб от которых был достаточно серьезным, сообщает URA.RU. К примеру, во времена Гражданской войны польские войска зашли на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины – можно посчитать, сколько тогда было убито людей и разрушено строений.

"Поляки их грабили, использовали местных крестьян как рабов. Устраивали концлагеря – только через концлагерь Береза-Картузская в Западной Белоруссии прошло более 10 тысяч человек, многие из них были замучены до смерти", – отметил Мягков.

Затем эксперт напомнил про годы польско-советской войны, когда погибло около 60 тыс пленных красноармейцев. Историк также подчеркнул, что более 600 тысяч солдат погибли во время освобождения Польши, а после восстанавливали пострадавшие во время войны здания, мосты и дороги. И, указал он, если Россия начнет вести подсчеты потерь, то объем репараций может многократно превысить тот, который в теории выставят поляки, сообщает Общественная служба новостей.