Одна страна-партнер собирается "кинуть" Европу с поставками газа

Одна страна-партнер собирается "кинуть" Европу с поставками газа
Фото: unsplash.com
Европейцам напомнили о последствиях потолка цен на российское топливо

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби, который по совместительству является исполнительным директором крупнейшей в мире компании по производству сжиженного природного газа Qatar Energy, заявил, что Европа может лишиться газовых поставок после введения потолка цен на российское топливо. Об этом сообщает Bloomberg. 

Аль-Кааби указал, что такое вмешательство в рыночную систему противоречит всем правилам конкуренции, которые так отстаивали европейцы. По его словам, ограничение цен на природный газ понизит стимулы к инвестированию в добычу газа. Из-за этого конкурирующие импортеры начнут привлекать грузы, которые планировались к отправке в Европу, предложив всего на один цент больше – и европейские покупатели будут лишены поставок. 

Министр энергетики считает, что в Европе газовые трудности будут, как минимум, до 2025 года, если зимы окажутся суровыми, а поставки российского газа останутся на прежнем уровне. 

Пока Катар официально воздерживается от перенаправления газовых грузов из Европы на фоне роста стоимости топлива, хотя в теории такое право у поставщика есть, передает "Пятый канал". Кааби указал, что они могут уклониться от поставок газа в тот момент, когда им будет это удобно. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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