Власти обвинили американцев в провокации

Количество совместных военных учений Южной Кореи и США в последнее время привело к колоссальному обострению ситуации на Корейском полуострове. В МИД КНДР полагают, что сценарий ядерной войны США против страны вступил в завершающую стадию. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве утверждают, что единственная цель Вашингтона – свергнуть власть в Северной Корее. В сообщении МИД указывается, что ни в одной точке мира нет подобных военных учений, которые имели бы настолько выраженный "агрессивный" характер, как американские с южнокорейскими, сообщает "Свободная пресса". На этом фоне Пхеньян намерен сделать все, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и граждан страны.

"Если США все еще прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные шаги", – заявили в МИД.

Вашингтон и Сеул, в свою очередь, утверждают, что военные учения стали ответом на регулярные запуски баллистических ракет со стороны Пхеньяна в Японское море, обвиняя власти страны в обострении ситуации. В КНДР называют такие заявления "абсурдными".