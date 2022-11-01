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Американские элиты готовы сделать небольшой ход конем и сменить представляющий их политический истеблишмент – в согласовании с Кремлем и персонально президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин.
Хазин обозначил свое видение ситуации: национально настроенные элиты из промышленного круга окончательно решили скинуть демократов со счетов ввиду их полнейшей бесполезности и, что самое главное, из-за бесполезности. Американскому бизнесу не выгодны потрясения.
Именно на этом факторе, считает Хазин, необходимо строить будущие контуры предстоящего мироустройства, которое зародится через год-два. В этом смысле подтверждением стала валдайская речь Владимира Путина, говорившего о необходимости поиска компромиссов. Решение согласовано и с Россией, и с Китаем.
"Слова Путина – слова демиурга, который пишет правила игры на ближайшие пятьдесят или сто лет", – выразил уверенность Хазин.
Коллективный Запад, считает экономист, в мировой игре ныне представляет интересы меньшинства. Однако это вовсе не значит, что на его интересы можно наплевать – стороны должны уметь договариваться.
Военная стратегия Запада, стремящегося чужими руками ослабить своих соперников, не изменилась. НАТО передали ВСУ устаревшие системы противоракетной обороны MIM-23 HAWK, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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