В течение 48 часов может произойти нападение, утверждает Эр-Рияд

Саудовская Аравия делится с Соединенными Штатами информацией о "неизбежной атаке", которую якобы готовит Тегеран по ключевым целям на территории королевства, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

Штаты, Саудовская Аравия и иные страны Ближнего Востока привели свои вооруженные силы в повышенный уровень боевой готовности.

В Госдепе заявили, что находятся в постоянном контакте с саудитами по поводу региональной угрозы и готовы действовать для защиты национальных интересов США и их союзников.