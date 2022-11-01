WSJ: Саудовская Аравия готовится к "неизбежной атаке" Ирана

В течение 48 часов может произойти нападение, утверждает Эр-Рияд

Саудовская Аравия делится с Соединенными Штатами информацией о "неизбежной атаке", которую якобы готовит Тегеран по ключевым целям на территории королевства, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

Штаты, Саудовская Аравия и иные страны Ближнего Востока привели свои вооруженные силы в повышенный уровень боевой готовности.

В Госдепе заявили, что находятся в постоянном контакте с саудитами по поводу региональной угрозы и готовы действовать для защиты национальных интересов США и их союзников.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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