Польские власти объявили об изъятии недвижимости у России

Польские власти объявили об изъятии недвижимости у России
Фото: unsplash.com
У российских дипломатов забрали место отдыха

Замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка заявил, что власти лишили российских дипломатов возможности отдыхать в стране. С 1980-года Россия арендовала под Варшавой базу отдыха, которую теперь не может использовать после решения польского руководства, сообщает РИА "Новости". 

В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, которое арендовало посольство РФ на территории лесничества Яблонна. Соглашение об аренде было рассторгнуто еще в апреле, хотя должно было действовать до 2022 года. 

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что намерена разбираться в этом вопросе, указав, что базу отдыха не использовали с начала года – она была "законсервирована". 

База отдыха под Варшавой представляет собой участок на 6 га, на котором расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. Еще в мае польские власти допускали, что могут изъять все – произошедшее связывали с началом спецоперации на Украине. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Продвижение по всей линии фронта: что происходит на полях СВО

ВС РФ продолжают решать задачу по денацификации Незалежной

"Убийцы авианосцев": Россия обрушила на Украину новейшие крылатые ракеты

ПВО бессильна против мощных снарядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей