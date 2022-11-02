У российских дипломатов забрали место отдыха

Замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка заявил, что власти лишили российских дипломатов возможности отдыхать в стране. С 1980-года Россия арендовала под Варшавой базу отдыха, которую теперь не может использовать после решения польского руководства, сообщает РИА "Новости".

В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, которое арендовало посольство РФ на территории лесничества Яблонна. Соглашение об аренде было рассторгнуто еще в апреле, хотя должно было действовать до 2022 года.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что намерена разбираться в этом вопросе, указав, что базу отдыха не использовали с начала года – она была "законсервирована".

База отдыха под Варшавой представляет собой участок на 6 га, на котором расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. Еще в мае польские власти допускали, что могут изъять все – произошедшее связывали с началом спецоперации на Украине.