Раскол внутри НАТО: Макрон "открыл огонь" по главному сопернику России

Раскол внутри НАТО: Макрон "открыл огонь" по главному сопернику России
Эммануэль Макрон. Фото: Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Так и до появления суверенитета недалеко

Французский лидер Эммануэль Макрон решил внезапно "открыть огонь" по Соединенным Штатам – Париж обвиняет Вашингтон в искусственном завышении стоимости энергоносителей, поставляемых невероятно добрыми американцами.

Хуаньцю шибао пишет, ссылаясь на позицию Елисейского дворца, что Белый дом таким образом извлек выгоду из кризиса в сфере энергетики, нарастив до невероятных объемов экспорт газа и нефти в Европу. Сами европейцы уверены, что Штаты устроили "грабеж" во время пожара.

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр указал, что Париж не может принять такое отношении со стороны Соединенных Штатам.

"Они продают нам сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным компаниям. Экономическое господство США за счет европейцев просто неприемлемо", – высказался министр.

За счет продажи сырья Штаты смогли на какое-то время решить проблему с собственной рецессией, однако нужно понимать, что рост ВВП за третий квартал в американской экономике – заслуга чистого экспорта.

Впрочем, американцы не единственные, кто смог поживиться за счет энергокризиса. Как пишет "Свободная Пресса", Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция завершает строительство трубопровода для подключения к газовой инфраструктуре из Черного моря. Страна фактически превращается в новый газовый хаб.

Источник: Хуаньцю шибао ✓ Надежный источник
новости партнеров

Решение нового премьера Великобритании назвали "подарком Путину"

Чиновник оперативно запретил фрекинг

Запад отказал России в расследовании "фабрик смерти" на Украине

США вместе с НАТО препятствуют расследованию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей