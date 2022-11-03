Так и до появления суверенитета недалеко

Французский лидер Эммануэль Макрон решил внезапно "открыть огонь" по Соединенным Штатам – Париж обвиняет Вашингтон в искусственном завышении стоимости энергоносителей, поставляемых невероятно добрыми американцами.

Хуаньцю шибао пишет, ссылаясь на позицию Елисейского дворца, что Белый дом таким образом извлек выгоду из кризиса в сфере энергетики, нарастив до невероятных объемов экспорт газа и нефти в Европу. Сами европейцы уверены, что Штаты устроили "грабеж" во время пожара.



Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр указал, что Париж не может принять такое отношении со стороны Соединенных Штатам.

"Они продают нам сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным компаниям. Экономическое господство США за счет европейцев просто неприемлемо", – высказался министр.

За счет продажи сырья Штаты смогли на какое-то время решить проблему с собственной рецессией, однако нужно понимать, что рост ВВП за третий квартал в американской экономике – заслуга чистого экспорта.

Впрочем, американцы не единственные, кто смог поживиться за счет энергокризиса. Как пишет "Свободная Пресса", Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция завершает строительство трубопровода для подключения к газовой инфраструктуре из Черного моря. Страна фактически превращается в новый газовый хаб.