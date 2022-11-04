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Как известно, старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства резко изменил обстановку на международной арене и внутри России. Некоторые граждане нашей страны решили собрать манатки и отчалить за рубеж, а западные противники заметно повысили уровень агрессии против России. С разгромным заявлением выступили в Совете безопасности нашей страны.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев не стал выбирать дипломатические формулировки и прямо объявил, что сегодня Российская Федерация борется против "умирающего мира" западных гегемонов. На их стороне "безумные нацисты-наркоманы и одурманенный народ", передает слова политика телеканал RT.
Что же касается сбежавших из России наших сограждан, Медведев весьма жестко объявил, что дороги назад им нет – "пусть гниют их кости на чужбине", написал он в социальных сетях.
Также высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что наша страна ведет непримиримую войну с Западом "за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Всего такое решение приняли шесть государств