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Для вашингтонской администрации наступают тяжелые времена. Уже совсем скоро, 8 ноября, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас американские демократы держат власть в своих руках, однако все может измениться кардинальным образом. Именно поэтому им нужна громкая провокация.
Как известно, своеобразным полем для экспериментов и провокаций мирового уровня стала Украина. Демократы очень не хотят отдавать власть республиканцам, поэтому могут пойти на самые отчаянные шаги. По мнению экспертов издания "Московский комсомолец", американцы планируют устроить кровавую провокацию в Незалежной.
Благодаря шумихе и "сакральным жертвам" демократы надеются повысить свои рейтинги и удержать власть. В качестве возможных вариантов рассматривается подрыв грязной ядерной бомбы на Украине с последующим обвинением Москвы либо взрывы на сухогрузах с зерном в портах Одессы.
Поддерживаемый Западом киевский режим продолжает бесчинствовать. Недавно освобожденные из плена россияне рассказали, как над ними издевались украинские боевики, сообщает "Пятый канал". Некоторых наших бойцов забивали до смерти.
Всего такое решение приняли шесть государств
Украинцы уверяют, что российская армия готовит провокацию