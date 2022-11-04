"Сакральные жертвы": что России ждать от США до 8 ноября

"Сакральные жертвы": что России ждать от США до 8 ноября
Фото: www.unsplash.com
Ближайшие дни могут стать кровавыми

Для вашингтонской администрации наступают тяжелые времена. Уже совсем скоро, 8 ноября, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас американские демократы держат власть в своих руках, однако все может измениться кардинальным образом. Именно поэтому им нужна громкая провокация.

Как известно, своеобразным полем для экспериментов и провокаций мирового уровня стала Украина. Демократы очень не хотят отдавать власть республиканцам, поэтому могут пойти на самые отчаянные шаги. По мнению экспертов издания "Московский комсомолец", американцы планируют устроить кровавую провокацию в Незалежной.

Благодаря шумихе и "сакральным жертвам" демократы надеются повысить свои рейтинги и удержать власть. В качестве возможных вариантов рассматривается подрыв грязной ядерной бомбы на Украине с последующим обвинением Москвы либо взрывы на сухогрузах с зерном в портах Одессы.

Поддерживаемый Западом киевский режим продолжает бесчинствовать. Недавно освобожденные из плена россияне рассказали, как над ними издевались украинские боевики, сообщает "Пятый канал". Некоторых наших бойцов забивали до смерти.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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