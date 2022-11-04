Ближайшие дни могут стать кровавыми

Для вашингтонской администрации наступают тяжелые времена. Уже совсем скоро, 8 ноября, пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас американские демократы держат власть в своих руках, однако все может измениться кардинальным образом. Именно поэтому им нужна громкая провокация.



Как известно, своеобразным полем для экспериментов и провокаций мирового уровня стала Украина. Демократы очень не хотят отдавать власть республиканцам, поэтому могут пойти на самые отчаянные шаги. По мнению экспертов издания "Московский комсомолец", американцы планируют устроить кровавую провокацию в Незалежной.

Благодаря шумихе и "сакральным жертвам" демократы надеются повысить свои рейтинги и удержать власть. В качестве возможных вариантов рассматривается подрыв грязной ядерной бомбы на Украине с последующим обвинением Москвы либо взрывы на сухогрузах с зерном в портах Одессы.

Поддерживаемый Западом киевский режим продолжает бесчинствовать. Недавно освобожденные из плена россияне рассказали, как над ними издевались украинские боевики, сообщает "Пятый канал". Некоторых наших бойцов забивали до смерти.