Американцы понимают, что неприемлемо для нашей страны

Россия не раз предупреждала, что продвижение НАТО на Восток вызывает серьезные опасения у Москвы. Более того, РФ предлагала подписать гарантии безопасности, которые могли бы сохранить стабильность на международной арене. Однако наши призывы были проигнорированы. По мнению опытного американского эксперта Дэвида Ранделла, существует точка невозврата, после которой мир может погрузиться в хаос.



Бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии подчеркнул, что Российская Федерация многое может стерпеть, однако некоторые шаги для нее абсолютно неприемлемы. По мнению американца, "самой красной линией" для Москвы является вступление Украины в Североатлантический альянс.

Специалист пояснил, что именно эти потуги стали причиной начавшегося коллапса. Очевидно, что Россия не могла позволить Незалежной стать частью НАТО. Эксперт провел аналогию с Кубой и пояснил, что появление натовских пушек на территории Крыма также недопустимо для России, как для США советские военные установки, размещенные на землях Острова свободы.

Таким образом, именно недальновидная политика вашингтонской администрации развязала на территории украинского государства кровопролитный конфликт.