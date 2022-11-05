Приднестровье просит Россию помочь с газовой проблемой

Молдова незаконно присваивает себе топливо, считает Тирасполь

Без Российской Федерации Приднестровье не может решить проблему с поставками голубого топлива. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Таким образом глава МИД прокомментировал ситуацию, сложившуюся в республике после объявления Молдовы о сокращении с 1 ноября поставок газа из РФ.

Проблема, считает Игнатьев, в том, что голубое топливо Молдавия присваивает себе совершенно незаконно.

"Как они распоряжаются газом – здесь тайна за семью печатями. В данном случае Приднестровье интересуют гарантированные поставки тех объемов, которые были прописаны в контрактах. Мы настаиваем на том, чтобы этот механизм восстановился и продолжил работать так, как раньше", – указал министр.