Приднестровье просит Россию помочь с газовой проблемой

Молдова незаконно присваивает себе топливо, считает Тирасполь

Без Российской Федерации Приднестровье не может решить проблему с поставками голубого топлива. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Таким образом глава МИД прокомментировал ситуацию, сложившуюся в республике после объявления Молдовы о сокращении с 1 ноября поставок газа из РФ.

Проблема, считает Игнатьев, в том, что голубое топливо Молдавия присваивает себе совершенно незаконно.

"Как они распоряжаются газом – здесь тайна за семью печатями. В данном случае Приднестровье интересуют гарантированные поставки тех объемов, которые были прописаны в контрактах. Мы настаиваем на том, чтобы этот механизм восстановился и продолжил работать так, как раньше", – указал министр.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Собирали трупы": полячек-наемниц засекли во время нападения ВСУ

Киев отправляет в атаку женщин

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей