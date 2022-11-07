Мнением миллиардера руководствуются многие американцы

Уже завтра, 8 ноября, в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы в конгресс. Событие для американцев весьма важное – от итогов выборов во многом зависит то, какого курса будет придерживаться Вашингтон. Свои пять копеек, которые явно не понравятся нынешней администрации Белого дома, вставил известный миллиардер Илон Маск.



Как известно, нынешний американский главнокомандующий Джо Байден является демократом. Фактически сегодня вся власть в вашингтонской администрации принадлежит именно этой партии. Однако Маск хотел бы, чтобы ситуация изменилась. В социальных сетях он прямо призвал своих сограждан голосовать за республиканцев.

Знаменитый американский предприниматель подчеркнул, что для Соединенных Штатов будет лучше, если удастся достигнуть некий баланс. Мол, если президент – демократ, то конгрессу следует быть республиканским.

В данный момент конгресс полностью контролируется однопартийцами нынешнего американского президента. Если ситуация изменится, Джо Байден и его сторонники будут весьма огорчены.