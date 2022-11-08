Бизнесмен продолжает политические игры

Экс-главнокомандующий Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает активно участвовать в политической жизни родной страны. Накануне он выступил с важным заявлением.



Как сообщает телеканал "360", крупный американский бизнесмен анонсировал очень важное заявление, с которым он выступит во время своей речи в городе Палм-Бич во Флориде.

Интернет-издание РИА ФАН отмечает, что это событие запланировано на будущую неделю, 15 ноября.

Стоит отметить, что некоторое время назад бывший президент США объявил, что всерьез задумался об участии в предвыборной гонке, которая начнется в Америке в 2024-м году, напоминает телеканал RT.