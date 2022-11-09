Страна раскололась на два полюса

В США проходят промежуточные выборы в конгресс. Первые участки для голосования были открыты 8 ноября, хотя 44 миллиона избирателей отдали свои голоса досрочно – среди них и Джо Байден, который сделал выбор еще 30 октября.

Последние два года демократы контролировали обе палаты конгресса. У них было 222 места в палате представителей из необходимых 218 мандатов для получения большинства. Теперь, судя по данным NBC, первенство одерживают республиканцы.

Сейчас голосование на промежуточных выборах завершено. Первыми закрылись избирательные участки на востоке страны – в штатах Индиана и Кентукки, передает телеканал "360". Последними о завершении своей работы объявили пункты на Аляске и Гавайях.

Американские СМИ сообщают, что республиканцы получили 218 мандатов в палате представителей против 217 у демократов из общего числа в 435. При этом результаты могут измениться – подсчет голосов будет проводиться в течение недели, указывает РИА ФАН. По итогам также будут определены губернаторы 36 штатов США.

Действующий президент страны Джо Байден ранее утверждал, что если республиканцы одержат победу на выборах в палату представителей конгресса, то для США это будут "ужасные два года", пишет URA.RU.