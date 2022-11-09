Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В США проходят промежуточные выборы в конгресс. Первые участки для голосования были открыты 8 ноября, хотя 44 миллиона избирателей отдали свои голоса досрочно – среди них и Джо Байден, который сделал выбор еще 30 октября.
Последние два года демократы контролировали обе палаты конгресса. У них было 222 места в палате представителей из необходимых 218 мандатов для получения большинства. Теперь, судя по данным NBC, первенство одерживают республиканцы.
Сейчас голосование на промежуточных выборах завершено. Первыми закрылись избирательные участки на востоке страны – в штатах Индиана и Кентукки, передает телеканал "360". Последними о завершении своей работы объявили пункты на Аляске и Гавайях.
Американские СМИ сообщают, что республиканцы получили 218 мандатов в палате представителей против 217 у демократов из общего числа в 435. При этом результаты могут измениться – подсчет голосов будет проводиться в течение недели, указывает РИА ФАН. По итогам также будут определены губернаторы 36 штатов США.
Действующий президент страны Джо Байден ранее утверждал, что если республиканцы одержат победу на выборах в палату представителей конгресса, то для США это будут "ужасные два года", пишет URA.RU.
Самое плохое еще не позади
Брюссель просит пощады