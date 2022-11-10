Эксперт объяснил, почему президент не полетит в Индонезию

Накануне зарубежные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что российский президент окончательно решил не посещать саммит G20. Вместо него на мероприятие должен отправиться глава МИД Сергей Лавров, который будет участвовать в нем виртуально.

Позже информацию подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 14-15 ноября Лавров лично отправится в Индонезию, чтобы представить Россию на саммите "Большой двадцатки", передает Общественная служба новостей. Политик Анатолий Вассерман полагает, что такое решение было вызвано наличием угрозы для российского лидера.

В беседе с News.ru он отметил, что у главы и в Москве сейчас очень много дел как у руководителя страны и верховного главнокомандующего.

"Кроме того, в свете деятельности наших "партнеров", не исключаю атаку истребителей с авиабазы, например, на юге Кореи", – заявил он.

Вассерман объяснил, что США давно известны своими приемами по ликвидации неугодных им мировых лидеров. Поэтому не исключено, что российские власти решили сделать ставку на безопасность президента, чем на устранение вероятных замыслов американцев.