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Одна из главных целей западной коалиции – ополчить против Российской Федерации весь мир. Однако многие игроки международной арены трезво оценивают происходящие в мировом пространстве события и не готовы плясать под дудку США и их европейских сателлитов. С весьма дружественным заявлением в отношении Москвы выступили власти африканской республики Конго.
Так, руководитель МИД государства Жан-Клод Гакоссо подчеркнул: он убежден, что конфликт на территории украинского государства стал результатом наглой провокации. Высокопоставленный представитель властей Конго напомнил, что украинцы и русские являются братскими народами. При этом, как известно, киевский режим делает все для того, чтобы стереть общую историю двух государств.
Гакоссо считает, что конфликт нужно решить миром и сесть за стол переговоров. Также чиновник подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Российской Федерацией. В частности, Конго планирует закупить военную технику у Москвы.
Напомним, сегодня стало известно, что несколько сел в Белгородской области вновь были обстреляны Вооруженными силами Украины, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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