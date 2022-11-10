Россия нашла неожиданного союзника на соседнем континенте

Россия нашла неожиданного союзника на соседнем континенте
Фото: www.unsplash.com
Некоторые страны открыто демонстрируют симпатию Москве

Одна из главных целей западной коалиции – ополчить против Российской Федерации весь мир. Однако многие игроки международной арены трезво оценивают происходящие в мировом пространстве события и не готовы плясать под дудку США и их европейских сателлитов. С весьма дружественным заявлением в отношении Москвы выступили власти африканской республики Конго.

Так, руководитель МИД государства Жан-Клод Гакоссо подчеркнул: он убежден, что конфликт на территории украинского государства стал результатом наглой провокации. Высокопоставленный представитель властей Конго напомнил, что украинцы и русские являются братскими народами. При этом, как известно, киевский режим делает все для того, чтобы стереть общую историю двух государств.

Гакоссо считает, что конфликт нужно решить миром и сесть за стол переговоров. Также чиновник подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Российской Федерацией. В частности, Конго планирует закупить военную технику у Москвы.

Напомним, сегодня стало известно, что несколько сел в Белгородской области вновь были обстреляны Вооруженными силами Украины, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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