Россия теснит из космоса спутники Илона Маска

Россия теснит из космоса спутники Илона Маска
SpaceX/www.globallookpress.com
У страны есть свой ответ

Российская Федерация разворачивает свои аналоги американских "Старлинков", первые пуски группировки "Скиф" запланированы на 2025-й год, указал гендиректор "Информационных спутниковых систем" Евгений Нестеров.

Сейчас на орбите расположен "Скиф-Д", запущенный этой осенью с "Восточного". На опытный запуск опытных образцов Россия планирует выйти в двухлетний срок.

Речь идет о спутниках совершенно другого класса – они позволят выйти на широкополосный доступ к интернет-связи. Группировку построят на существующей базе аппаратов с активной фазированной антенной решеткой, за счет чего пропускная способность системы будет выше.

Острую потребность страны в спутниках указанного класса наглядно продемонстрировала СВО на Украине – ВСУ имеют доступ к оперативным данным и эффективной обратной связи за счет спутников Starlink.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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