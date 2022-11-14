"Клоун и лицемер": в Британии врезали Сунаку за слова о Путине

"Клоун и лицемер": в Британии врезали Сунаку за слова о Путине
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Русофобия в Лондоне цветет и пахнет

Антироссийская стратегия британских властей не меняется от перестановки лиц в кресле премьер-министра королевства. Такая губительная для самой Великобритании политика сильно раздражает простых жителей государства. Так, жесткие слова нового главы британского правительства Риши Сунака о нашем главнокомандующем Владимире Путине взбесили подданных королевства.

Как известно, глава России принял решение не участвовать в саммите "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии. Ранее Сунак объявил, что на этом мероприятии будет обличать "путинский режим". Британец решил использовать площадку на Бали для распространения русофобских настроений. При этом его сограждане совсем не поддерживают такую политику.

"Сунак – очередной клоун", "Они от Путина отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие в саммите?", "Сунак – лицемер", – пишут недовольные читатели авторитетного британского издания Daily Mail.

К слову, ранее британский премьер-министр заявил, что в ситуации с украинским зерном Россия якобы занимается превращением продовольствия в оружие, передает телеканал "360".

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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