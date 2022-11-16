Лавров подвергся атаке во время отъезда с саммита G20

Лавров подвергся атаке во время отъезда с саммита G20
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
На министра напала сумасшедшая с телефоном

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире "Радио Спутник" рассказала подробности саммита G20 в Индонезии, на котором со стороны России присутствовал Сергей Лавров. По ее словам, неизвестная предприняла попытку провокации против министра иностранных дел.

Захарова рассказала, что, несмотря на высокую организацию саммита со стороны властей Индонезии, к Лаврову сумела подбежать женщина, которая называла себя журналисткой – она пыталась телефоном дотронуться до российского дипломата. 

По ее словам, неизвестная включила камеру и, не задавая никаких вопросов, просто тыкала смартфоном в министра иностранных дел. 

"То, что я видела вчера, я не видела никогда. <...> То есть явная провокация", – отметила Захарова.

После охрана попыталась выяснить, какое СМИ представляет женщина, но та резко засунула бейдж под пиджак и начала прятаться под стойками. 

Представитель МИД вспомнила, что такие истории с Лавровым уже случались – тогда он и выпалил знаменитую фразу "Вы больные, девочки". В этот раз, отметила Захарова, была еще одна такая же. 

Министр иностранных дел России покинул Бали накануне, 15 ноября, до официального завершения мероприятия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Как сообщил дипломат, во время мероприятия ему удалось провести короткие разговоры с Шольцем и Макроном, в которых он подчеркнул, что именно украинская сторона тормозит процесс урегулирования конфликта, указывает RT

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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