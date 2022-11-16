На министра напала сумасшедшая с телефоном

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире "Радио Спутник" рассказала подробности саммита G20 в Индонезии, на котором со стороны России присутствовал Сергей Лавров. По ее словам, неизвестная предприняла попытку провокации против министра иностранных дел.

Захарова рассказала, что, несмотря на высокую организацию саммита со стороны властей Индонезии, к Лаврову сумела подбежать женщина, которая называла себя журналисткой – она пыталась телефоном дотронуться до российского дипломата.

По ее словам, неизвестная включила камеру и, не задавая никаких вопросов, просто тыкала смартфоном в министра иностранных дел.

"То, что я видела вчера, я не видела никогда. <...> То есть явная провокация", – отметила Захарова.

После охрана попыталась выяснить, какое СМИ представляет женщина, но та резко засунула бейдж под пиджак и начала прятаться под стойками.

Представитель МИД вспомнила, что такие истории с Лавровым уже случались – тогда он и выпалил знаменитую фразу "Вы больные, девочки". В этот раз, отметила Захарова, была еще одна такая же.

Министр иностранных дел России покинул Бали накануне, 15 ноября, до официального завершения мероприятия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как сообщил дипломат, во время мероприятия ему удалось провести короткие разговоры с Шольцем и Макроном, в которых он подчеркнул, что именно украинская сторона тормозит процесс урегулирования конфликта, указывает RT.