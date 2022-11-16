США под лазерным прицелом

После разрыва всех дружественных и недружественных связей с Западом Россия обратила внимание на развивающиеся страны за неимением альтернатив. Кремль уже объявил, что ожидает визита кубинского президента, а пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал Кубу "очень важным партнером", с которым точно найдутся темы для диалога.

Что означает предстоящая встреча Мигеля Диаса-Канеля с Путиным, рассказал политолог Ростислав Ищенко. В ноябре в России откроют памятник Фиделю Кастро. Если учесть, что Куба поддерживает РФ и отдает за нее свой голос в ООН, то связи усилятся – в экономике точно.

Остров находится под блокадой уже 60 лет. Гавана пытается маневрировать и избегать ошибок, допущенных лидерами постсоветского пространства после развала Союза. От России ей явно потребуется поддержка.

Появятся ли на Кубе российские ракеты, непонятно. С 1962 года минуло ровно 60 лет. Советский Союз мог и пользовался возможностью как следует дать в зубы американцам – в ответ на размещение ракет на Кубе те отказались от размещения ядерного оружия в Турции.

Правда, и теперь российские ракеты спустя двадцать минут после запуска попадут по любому американскому городу. Со стратегической авиацией и ядерными субмаринами у России тоже все в порядке. Вашингтон "на лазерном прицеле".

В случае необходимости на острове можно разместить базу для флота РФ, однако российским ВМФ в таком случае требуется постоянное присутствие в Карибском море. В таком случае и Москва, и Гавана будут вести переговоры так, чтобы не довести ситуацию до эскалации.

Однако сотрудничество стран в области ВПК получит развитие. Любопытно, что готов сделать в ответ Запад.