Карибский кризис 2.0: на Кубе могут появиться российские ракеты

Карибский кризис 2.0: на Кубе могут появиться российские ракеты
Фото: t.me/lentadnya
США под лазерным прицелом

После разрыва всех дружественных и недружественных связей с Западом Россия обратила внимание на развивающиеся страны за неимением альтернатив. Кремль уже объявил, что ожидает визита кубинского президента, а пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал Кубу "очень важным партнером", с которым точно найдутся темы для диалога.

Что означает предстоящая встреча Мигеля Диаса-Канеля с Путиным, рассказал политолог Ростислав Ищенко. В ноябре в России откроют памятник Фиделю Кастро. Если учесть, что Куба поддерживает РФ и отдает за нее свой голос в ООН, то связи усилятся – в экономике точно.

Остров находится под блокадой уже 60 лет. Гавана пытается маневрировать и избегать ошибок, допущенных лидерами постсоветского пространства после развала Союза. От России ей явно потребуется поддержка. 

Появятся ли на Кубе российские ракеты, непонятно. С 1962 года минуло ровно 60 лет. Советский Союз мог и пользовался возможностью как следует дать в зубы американцам – в ответ на размещение ракет на Кубе те отказались от размещения ядерного оружия в Турции.

Правда, и теперь российские ракеты спустя двадцать минут после запуска попадут по любому американскому городу. Со стратегической авиацией и ядерными субмаринами у России тоже все в порядке. Вашингтон "на лазерном прицеле".

В случае необходимости на острове можно разместить базу для флота РФ, однако российским ВМФ в таком случае требуется постоянное присутствие в Карибском море. В таком случае и Москва, и Гавана будут вести переговоры так, чтобы не довести ситуацию до эскалации.

Однако сотрудничество стран в области ВПК получит развитие. Любопытно, что готов сделать в ответ Запад.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шольц сделал хамский выпад в адрес России

Лидер обвинил Москву в падении ракет на польских территориях

Лавров подвергся атаке во время отъезда с саммита G20

На министра напала сумасшедшая с телефоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей