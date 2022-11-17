Саммит G20 нанес грандиозный удар по Великобритании

Саммит G20 нанес грандиозный удар по Великобритании
Фото: Li Xueren/XinHua/www.globallookpress.com
Страна постепенно теряет положение важного геополитического игрока

На фоне больших экономических проблем внутри британского государства статус Лондона на мировой арене был понижен. Об этом отдельно напомнили стране во время саммита G20, считает обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.

Он выразил мнение, что Британии очень скоро придется прибегнуть к повышению налогов и сокращению расходов. И на фоне этих проблем во время встречи "Большой двадцатки" стало ясно, что другие страны постепенно наращивают свое влияние. 

К примеру, это Индонезия и Турция. Индонезийский лидер Джоко Видодо выступал в качестве влиятельного представителя, а турецкий президент Реджеп Эрдоган был чуть ли не основным спикером. 

"Новая реальность – это многополярный мир, который не будет ждать, пока Великобритания исправит свои финансы или испорченную политику", – пишет журналист.

Отдельно он подчеркнул, что свое влияние одновременно наращивают Бразилия, Саудовская Аравия и Тайланд, что является мрачным сигналом для международного политического будущего британской монархии. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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