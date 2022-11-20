Стали известны результаты выборов в Казахстане

Стали известны результаты выборов в Казахстане
Фото: Sadat/XINHUA/www.globallookpress.com
Победитель набрал большинство голосов

Согласно данным с экзитполов, победу на досрочных выборах в Казахстане одерживает Касым-Жомарт Токаев. Ему отдали свои голоса 82,45% избирателей. 

Остальные кандитаты не смогли перейти порог в 4% голосов. Вариант "против всех" выбрали 5,2% голосующих – он впервые был добавлен в бюллетень с 2004 года. 

Всего в голосовании приняли участие 68,7% жителей республики. 

До начала выборов исследователи предсказывали Токаеву уверенную победу, поскольку остальные кандидаты являются малоизвестными политическими фигурами. 

Быший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева с победой на выборах. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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