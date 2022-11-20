Победитель набрал большинство голосов

Согласно данным с экзитполов, победу на досрочных выборах в Казахстане одерживает Касым-Жомарт Токаев. Ему отдали свои голоса 82,45% избирателей.

Остальные кандитаты не смогли перейти порог в 4% голосов. Вариант "против всех" выбрали 5,2% голосующих – он впервые был добавлен в бюллетень с 2004 года.

Всего в голосовании приняли участие 68,7% жителей республики.

До начала выборов исследователи предсказывали Токаеву уверенную победу, поскольку остальные кандидаты являются малоизвестными политическими фигурами.

Быший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева с победой на выборах.