Мир ждут серьезные перемены

Несмотря на объективно назревшую необходимость глобальных перемен на международной арене, нынешний "властелин мирового пространства" совсем не хочет терять бразды правления. Однако, по прогнозам многих экспертов, США придется смириться с неизбежной потерей лидерства. Любопытными размышлениями на эту тему поделился опытный американский аналитик Ричард Фонтэйн.



Эксперт уверен, что Вашингтон выбрал неправильную стратегию. Дело в том, что страна пытается соревноваться одновременно с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, отмечает интернет-издание URA.RU. Такой путь неизбежно приведет к провалу американцев, заявляет аналитик.

Фонтэйн отметил, что даже поддержка со стороны союзников и попытки грамотно распределить силы и укрепить собственную мощь не помогут Вашингтону удержаться на плаву, размышления эксперта приводит издание "Общественная служба новостей".

Эксперт подчеркнул, что американцы не могут бороться сразу с двумя крупнейшими мировыми державами, однако пока не готовы отказаться от этой стратегии. Такая упрямость и уверенность в собственной несокрушимости дорого обойдется США.