Шансов нет: в США описали финал противостояния Вашингтона и Москвы

Шансов нет: в США описали финал противостояния Вашингтона и Москвы
Фото: www.unsplash.com
Мир ждут серьезные перемены

Несмотря на объективно назревшую необходимость глобальных перемен на международной арене, нынешний "властелин мирового пространства" совсем не хочет терять бразды правления. Однако, по прогнозам многих экспертов, США придется смириться с неизбежной потерей лидерства. Любопытными размышлениями на эту тему поделился опытный американский аналитик Ричард Фонтэйн.

Эксперт уверен, что Вашингтон выбрал неправильную стратегию. Дело в том, что страна пытается соревноваться одновременно с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, отмечает интернет-издание URA.RU. Такой путь неизбежно приведет к провалу американцев, заявляет аналитик.

Фонтэйн отметил, что даже поддержка со стороны союзников и попытки грамотно распределить силы и укрепить собственную мощь не помогут Вашингтону удержаться на плаву, размышления эксперта приводит издание "Общественная служба новостей".

Эксперт подчеркнул, что американцы не могут бороться сразу с двумя крупнейшими мировыми державами, однако пока не готовы отказаться от этой стратегии. Такая упрямость и уверенность в собственной несокрушимости дорого обойдется США.

Источник: Foreign Affairs ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев официально объявил о наступлении на Крым

Украинцы не указывают точные сроки

Глава МАГАТЭ пришел в ярость после новой выходки ВСУ

Украинцы снова начали обстреливать ЗАЭС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей