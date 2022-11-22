Президент Польши сделал заявление о войне с Россией

Политика разыграли знаменитые пранкеры

Ставшие настоящими народными героями пранкеры Вован и Лексус провели весьма любопытную беседу с польским лидером Анджеем Дудой.



Как отмечает "Радио 1", во время диалога президент республики подчеркнул, что не желает развязывания боевых действий между Россией и Польшей на фоне резонансного инцидента с падением двух ракет на территории его родного государства.

Любопытно, что для беседы с польским главнокомандующим наши пранкеры решили представиться французским президентом Эммануэлем Макроном, отмечает интернет-издание РИА ФАН.