Президент Польши сделал заявление о войне с Россией

Политика разыграли знаменитые пранкеры

Ставшие настоящими народными героями пранкеры Вован и Лексус провели весьма любопытную беседу с польским лидером Анджеем Дудой.

Как отмечает "Радио 1", во время диалога президент республики подчеркнул, что не желает развязывания боевых действий между Россией и Польшей на фоне резонансного инцидента с падением двух ракет на территории его родного государства.

Любопытно, что для беседы с польским главнокомандующим наши пранкеры решили представиться французским президентом Эммануэлем Макроном, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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