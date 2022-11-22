Эксперт оценил неоднозначное поведение Токаева в отношении России

Будущее в отношении стран будет решено после завершения конфликта на Украине

Касым-Жомарт Токаев, по итогам внеплановых выборов в Казахстане, одержал победу в президентской гонке. Ему отдали свои голоса 81,31% избирателей. Политолог Юрий Светов оценил, как могут развиваться отношения между Астаной и Москвой после проведенной в республике реформы.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" он отметил, что предыдущие шаги Токаева на президентском посту вызывают неоднозначные оценки. Он напомнил, что в январе 2022 года после вмешательства ОДКБ в казахстанские протесты со стороны Казахстана стали чаще звучать речи о необходимости преуменьшения роли организации.

"К этому можно добавить недавний эпизод в ООН, когда Казахстан воздержался на голосовании о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации наших замороженных активов на Западе", – указал эксперт.

Светов считает, что Токаев будет придерживаться дружеских отношений с Россией, но только по тем вопросам, которые ему выгодны. Во всех остальных ситуациях он будет искать поддержку со стороны. И очень многое в будущих отношениях Астаны и Москвы будет зависеть от итогов украинского конфликта.