Обстановка на поле боя заставила украинцев изменить тактику

Командование ВСУ приняло решение отказаться от полномасштабного наступления на ЛНР. Об этом в своем Telegram сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, большими потерями в зоне СВО, а также перебоями с поставками боеприпасов.

"На данный момент ведутся "плановые" локальные боестолкновения для выявления бреши в нашей обороне, и позиционные бои", – написал он.

Ранее Морочко сообщал, что ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром, передает телеканал "360". Он рассказывал, что украинское командование начало отказываться от наступательных действий, делая выбор в пользу сдерживания ранее занимаемых позиций.

Офицер НМ ЛНР также отмечал, что в данный момент на стороне украинской армии воюет порядка десяти иностранных ЧВК, пишет RT.