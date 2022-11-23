ВСУ отказались идти в наступление на ЛНР

ВСУ отказались идти в наступление на ЛНР
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Обстановка на поле боя заставила украинцев изменить тактику

Командование ВСУ приняло решение отказаться от полномасштабного наступления на ЛНР. Об этом в своем Telegram сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. 

По его словам, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, большими потерями в зоне СВО, а также перебоями с поставками боеприпасов.

"На данный момент ведутся "плановые" локальные боестолкновения для выявления бреши в нашей обороне, и позиционные бои", – написал он.

Ранее Морочко сообщал, что ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром, передает телеканал "360". Он рассказывал, что украинское командование начало отказываться от наступательных действий, делая выбор в пользу сдерживания ранее занимаемых позиций. 

Офицер НМ ЛНР также отмечал, что в данный момент на стороне украинской армии воюет порядка десяти иностранных ЧВК, пишет RT

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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