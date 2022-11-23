Нож в спину России: Эрдоган выступил с новым заявлением

Нож в спину России: Эрдоган выступил с новым заявлением
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Эксперта разнесли за двойственную политическую позицию

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с речью о происходящем в Сирии и Ираке. В некоторых словах президента российские эксперты увидели двойственные намеки в сторону России. 

Глава Турции заявил, что ВС страны решительно настроены провести военную операцию для безопасности собственных границ, передает "Радио 1". Он утверждает, что удары по Сирии и Ираку являются лишь началом. По словам Эрдогана, Анкара собирается "очистить от террористов" сирийские города Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат. 

"Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии",

– приводит его слова во время выступления в парламенте телеканал "360"

Российский политолог Игорь Скурлатов выразил мнение, что подобная позиция Эрдогана является "очередным ножом" в спину России. Эксперт напомнил, что турецкий лидер решил атаковать ракетами дружественных российской стороне курдов. 

"А почему РФ не может решать свои проблемы на бывшей Украине? Это другое? И какие проблемы решает осман для своей страны, начав поставлять системы залпового огня укро-фашистской хунте?", – возмутился он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Турция передала ВСУ партию вооружения, в том числе ракеты TRLG-230 и Sungur IIR.

Источник: Telegram
новости партнеров
По теме

Военный сделал заявление о вторжении ВСУ в Белгородскую область

Украинцы готовятся захватить несколько населенных пунктов

План Суровикина по Донбассу привел в восторг американских военных

Эксперты оценили продвижение ВС РФ в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей