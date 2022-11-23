Нож в спину России: Эрдоган выступил с новым заявлением

Эксперта разнесли за двойственную политическую позицию

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с речью о происходящем в Сирии и Ираке. В некоторых словах президента российские эксперты увидели двойственные намеки в сторону России.

Глава Турции заявил, что ВС страны решительно настроены провести военную операцию для безопасности собственных границ, передает "Радио 1". Он утверждает, что удары по Сирии и Ираку являются лишь началом. По словам Эрдогана, Анкара собирается "очистить от террористов" сирийские города Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат.

"Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии",

– приводит его слова во время выступления в парламенте телеканал "360".

Российский политолог Игорь Скурлатов выразил мнение, что подобная позиция Эрдогана является "очередным ножом" в спину России. Эксперт напомнил, что турецкий лидер решил атаковать ракетами дружественных российской стороне курдов.

"А почему РФ не может решать свои проблемы на бывшей Украине? Это другое? И какие проблемы решает осман для своей страны, начав поставлять системы залпового огня укро-фашистской хунте?", – возмутился он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Турция передала ВСУ партию вооружения, в том числе ракеты TRLG-230 и Sungur IIR.