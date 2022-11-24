Две страны пообещали наказать Россию за крушение MH17

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Австралия и Нидерланды намерены добиваться привлечения России к ответственности за крушение малазийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году. Такое заявление в своем Twitter сделал нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра.
Ранее суд в Гааге признал виновными трех из четырех человек, проходящими фигурантами по делу о крушении самолета, выполняющего рейс MH17. Россию при этом назвали непричастной к инциденту.
Хукстра заявил, что решение гаагского суда является "важной вехой на пути к установлению истины и справедливости".
"Австралия и Нидерланды объединились в продолжающихся процедурах в соответствии с международным правом, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее роль в крушении самолета MH17",
– написал дипломат по итогам беседы с австралийской коллегой.
Новые итоги расследования по делу о крушении малазийского "Боинга" будут опубликованы весной 2023 года. Прокуратура Нидерландов утверждает, что новые сведения будут касаться личностей, причастных к перевозке ЗРК "Бук" и решению о запуске ракеты.
Организации придумали новое название