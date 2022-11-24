Две страны пообещали наказать Россию за крушение MH17

Две страны пообещали наказать Россию за крушение MH17
Фото: Alexander Ermochenko/XINHUA/www.globallookpress.com
Они решили доказать причастность Москвы к катастрофе

Австралия и Нидерланды намерены добиваться привлечения России к ответственности за крушение малазийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году. Такое заявление в своем Twitter сделал нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Ранее суд в Гааге признал виновными трех из четырех человек, проходящими фигурантами по делу о крушении самолета, выполняющего рейс MH17. Россию при этом назвали непричастной к инциденту. 

Хукстра заявил, что решение гаагского суда является "важной вехой на пути к установлению истины и справедливости". 

"Австралия и Нидерланды объединились в продолжающихся процедурах в соответствии с международным правом, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее роль в крушении самолета MH17",

– написал дипломат по итогам беседы с австралийской коллегой. 

Новые итоги расследования по делу о крушении малазийского "Боинга" будут опубликованы весной 2023 года. Прокуратура Нидерландов утверждает, что новые сведения будут касаться личностей, причастных к перевозке ЗРК "Бук" и решению о запуске ракеты. 

Источник: Twitter
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