Две страны пообещали наказать Россию за крушение MH17

Они решили доказать причастность Москвы к катастрофе

Австралия и Нидерланды намерены добиваться привлечения России к ответственности за крушение малазийского "Боинга" над Донбассом в 2014 году. Такое заявление в своем Twitter сделал нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Ранее суд в Гааге признал виновными трех из четырех человек, проходящими фигурантами по делу о крушении самолета, выполняющего рейс MH17. Россию при этом назвали непричастной к инциденту.

Хукстра заявил, что решение гаагского суда является "важной вехой на пути к установлению истины и справедливости".

"Австралия и Нидерланды объединились в продолжающихся процедурах в соответствии с международным правом, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее роль в крушении самолета MH17",

– написал дипломат по итогам беседы с австралийской коллегой.

Новые итоги расследования по делу о крушении малазийского "Боинга" будут опубликованы весной 2023 года. Прокуратура Нидерландов утверждает, что новые сведения будут касаться личностей, причастных к перевозке ЗРК "Бук" и решению о запуске ракеты.