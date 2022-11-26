Холодная война нового типа: названо место битвы России и США

Международная обстановка обостряется день ото дня

Сегодня все понимают, что человечество вошло в период глобальных перемен. К сожалению, масштабные изменения на международной арене никогда не обходятся без серьезных конфликтов. В Соединенных Штатах Америки убеждены, что наша страна готовится к полноценному вооруженному столкновению в Арктической зоне.



Как известно, Арктика также представляет большой интерес для Вашингтона. Очевидно, что эти территории станут новым полем противостояния России и США.

Обозреватель авторитетного американского издания 19FortyFive Питер Сучиу отметил, что наша страна четко обозначила свою позицию: Арктика принадлежит Москве, и мы готовы отстаивать свои интересы. Эксперт утверждает, что военное присутствие Российской Федерации в этой зоне за последние годы резко усилилось.

В частности, Сучиу отметил, что важную роль сыграло расширение авиабазы Нагурское. Именно оттуда стартуют наши истребители-перехватчики МиГ-31. Специалист убежден, что в самое ближайшее время на этой базе будет размещено такое мощное вооружение, как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Обозреватель считает происходящее "холодной войной нового типа" и уверен, что в ближайшее время ситуация в Артике резко обострится.