Холодная война нового типа: названо место битвы России и США

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Сегодня все понимают, что человечество вошло в период глобальных перемен. К сожалению, масштабные изменения на международной арене никогда не обходятся без серьезных конфликтов. В Соединенных Штатах Америки убеждены, что наша страна готовится к полноценному вооруженному столкновению в Арктической зоне.
Как известно, Арктика также представляет большой интерес для Вашингтона. Очевидно, что эти территории станут новым полем противостояния России и США.
Обозреватель авторитетного американского издания 19FortyFive Питер Сучиу отметил, что наша страна четко обозначила свою позицию: Арктика принадлежит Москве, и мы готовы отстаивать свои интересы. Эксперт утверждает, что военное присутствие Российской Федерации в этой зоне за последние годы резко усилилось.
В частности, Сучиу отметил, что важную роль сыграло расширение авиабазы Нагурское. Именно оттуда стартуют наши истребители-перехватчики МиГ-31. Специалист убежден, что в самое ближайшее время на этой базе будет размещено такое мощное вооружение, как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Обозреватель считает происходящее "холодной войной нового типа" и уверен, что в ближайшее время ситуация в Артике резко обострится.
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