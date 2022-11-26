Захарова едко высмеяла Дуду после слов о таинственном исчезновении второй ракеты

Инцидент на территории Польши получил широкий резонанс

Уже который день все информационное пространство обсуждает падение двух ракет на земли польской республики. С забавным заявлением на этот счет выступил главнокомандующий Польши Анджей Дуда. На его слова с юмором отреагировали в МИД.



Так, польский лидер заявил, что сначала в прессе писали о двух ракетах, однако позже были обнаружены фрагменты только одного снаряда. Поляк объявил, что вторая ракета точно была, однако рухнула где-то в Незалежной.

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова обратила внимание на весьма забавное с политической точки зрения заявление Дуды. Дипломат с юмором отметила, что вскоре в НАТО также изворотливо заговорят об украинском лидере Владимире Зеленском: мол, был незалежный президент, да куда-то запропастился.

"Видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", – иронично написала Захарова.

Напомним, в результате падения снарядов на территории Польши погибли два человека. Изначально в прессе писали, что ракеты имеют российское происхождение, однако позже от этой версии отказались.