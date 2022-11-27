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В действующих реалиях крайне непросто ошибиться, однако, по всей видимости, стал виден конец после "долгого запрягания". Не так давно в политическом руководстве России, пишет МК, признали ключевую ошибку, связанную с Украиной.
В день принятия пустого решения Европарламента о признании России государства-спонсора терроризма. Любопытно, как Европа отреагировала 23 года назад на слова НАТО – представитель альянса Джейми Ши заявил, оправдывая бомбардировки альянса, что Америка вправе "выключить" любую страну там, где этого пожелает.
Коллективный Запад, к тому же, был не в себе после принятия в Думе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории России. Основной закон страны говорит о "защите семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины".
Именно поэтому, говорится в материале, Путин принял решение о встрече с матерями военнослужащих, где и заявил об ошибочности посыла, который существовал без малого восемь лет. Россия якобы могла договориться по Донбассу с Украиной, почувствовать настроение по ту сторону баррикад. А вот теперь оказалось очевидным, что воссоединение должно было случиться много раньше.
"Может быть, и не было бы столько потерь и среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами", – приводит издание слова президента.
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