В России ответили на вопрос о введении смертной казни

Мера требует серьезных изменией действующих законов

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин во время заседания с участием Путина высказался о возможности вернуть в России смертную казнь. Он отметил, что сделать это будет непросто.

По его словам, только изменение действующей Конституции может позволить вернуть высшую степень наказания. 

"Дело в том, что Конституция так построена, чтобы изменить эту статью нужно, практически, принимать новую конституцию", – отметил судья.

Особо желающие ввести смертную казнь в стране, указал Зорькин, должны это понимать и быть готовыми. При этом он отметил, что эти заявления не являются отражением его позиции по вопросу – тему он поднял на фоне обращений других судей, пожелавших высказать свою консолидированную позицию. 

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