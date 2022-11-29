В России ответили на вопрос о введении смертной казни

Мера требует серьезных изменией действующих законов

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин во время заседания с участием Путина высказался о возможности вернуть в России смертную казнь. Он отметил, что сделать это будет непросто.

По его словам, только изменение действующей Конституции может позволить вернуть высшую степень наказания.

"Дело в том, что Конституция так построена, чтобы изменить эту статью нужно, практически, принимать новую конституцию", – отметил судья.

Особо желающие ввести смертную казнь в стране, указал Зорькин, должны это понимать и быть готовыми. При этом он отметил, что эти заявления не являются отражением его позиции по вопросу – тему он поднял на фоне обращений других судей, пожелавших высказать свою консолидированную позицию.