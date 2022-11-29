Почему Китай избегает конфликта с Британией

Лондон продолжает провоцировать Пекин

Недавно новый британский премьер-министр объявил, что Китайская Народная Республика является системным вызовом для ценностей британцев. Политолог Алексей Мухин разъяснил, в чем заключается противоречие между Соединенным королевством и Поднебесной.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", причина оказалась достаточно простой. Лондон всячески пытается продемонстрировать старшему товарищу Вашингтону, что полностью разделяет его взгляды на ведение внешней политики.

При этом сам Пекин избегает прямого конфликта, так как печется исключительно о своей выгоде, а конфронтация с англо-саксонским миром может сказаться на китайской экономике.