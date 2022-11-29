Китай набросился на Британию после скандального инцидента с журналистом

Китай набросился на Британию после скандального инцидента с журналистом
Фото: www.unsplash.com
Пекин и Лондон выясняют отношения на повышенных тонах

Отношения между Соединенным королевством и Китаем серьезно накалились. Сегодня, 29 ноября, в информационном пространстве активно обсуждают скандальный инцидент с британским журналистом. Лондон утверждает, что подданного королевства якобы жестоко избили в Шанхае. Посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан весьма эмоционально отреагировал на скандальный инцидент и обозначил свое отношение к британским властям.

Заварушка началась с того, что Лондон возмутился из-за якобы избиения журналиста Би-би-си Эда Лоуренса. Утверждается, что китайские полицейские напали на британца, который посетил антиковидные митинги в Шанхае. После этого посла КНР вызвали на ковер в МИД Британии.

Стоит отметить, что китайские дипломаты обычно весьма сдержаны в заявлениях. Однако в этот раз представитель Поднебесной не стал стесняться в выражениях. Оскорбленный до глубины души китаец объявил, что британцы все лгут и специально возводят поклеп на его родное государство.

"Такое безосновательное обвинение является искажением истины, злонамеренной клеветой и совершенно неприемлемо для китайской стороны", – жестко отчитал британские власти китайский посол.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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