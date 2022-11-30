Россия вызвала раскол внутри НАТО

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Елисейский дворец уже не спешит демонстрировать лояльность в отношении патрона: Париж заявил, что внешнеамериканская политика усугубляет экономическое положение всей Европы – как из-за украинского кризиса, так и дефицита энергоресурсов, спровоцированных Штатами.
Президент Эммануэль Макрон выразил недовольство политикой Белого дома, заявив, что необходимость полагаться на позицию последнего в оборонной и экономической сфере вызывает огромные вопросы. Штаты с Европой пытаются выдавить Россию с рынка, однако монополист в лице американцев пытается задрать цены на газ до потолка, сообщает телеканал "360".
По некоторым данным, Франция намерена надавить на американцев для снижения давления в Европе и деэскалации конфликта на Украине. Париж пытается положить конец происходящим событиям за счет переговорных процессов. Вашингтон же отрицает, что Штаты давят на Владимира Зеленского.
Американские чиновники также утверждают, что между Байденом и Макроном установлены доверительные и тесные отношения, передает RT.
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