Россия вызвала раскол внутри НАТО

Россия вызвала раскол внутри НАТО
Capt. Angelo Mejia/www.globallookpress.com
От своих такого альянс не ожидал

Елисейский дворец уже не спешит демонстрировать лояльность в отношении патрона: Париж заявил, что внешнеамериканская политика усугубляет экономическое положение всей Европы – как из-за украинского кризиса, так и дефицита энергоресурсов, спровоцированных Штатами.

Президент Эммануэль Макрон выразил недовольство политикой Белого дома, заявив, что необходимость полагаться на позицию последнего в оборонной и экономической сфере вызывает огромные вопросы. Штаты с Европой пытаются выдавить Россию с рынка, однако монополист в лице американцев пытается задрать цены на газ до потолка, сообщает телеканал "360".

По некоторым данным, Франция намерена надавить на американцев для снижения давления в Европе и деэскалации конфликта на Украине. Париж пытается положить конец происходящим событиям за счет переговорных процессов. Вашингтон же отрицает, что Штаты давят на Владимира Зеленского.

Американские чиновники также утверждают, что между Байденом и Макроном установлены доверительные и тесные отношения, передает RT.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
новости партнеров

Главу МИД Литвы поставили на место после нахального заявления об Украине

Вильнюс продолжает русофобствовать

Столтенберг сделал несколько резких выпадов в адрес России

В альянсе обратились с призывом ко всему миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей